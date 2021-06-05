Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке»

Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке».

Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке». Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СК по Рязанской области, Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1957 года рождения.

Известно, что местный житель пришел в супермаркет за продуктами. Ему внезапно стало плохо, он упал и скончался на месте. В пресс-службе добавили, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Напомним, это произошло вечером в субботу, 5 июня, в «Пятерочке» в поселке Шлаковом.