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Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке»
Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке».

Стали известны обстоятельства смерти жителя Рязани в «Пятерочке». Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СК по Рязанской области, Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1957 года рождения.

Известно, что местный житель пришел в супермаркет за продуктами. Ему внезапно стало плохо, он упал и скончался на месте. В пресс-службе добавили, что у мужчины были проблемы с сердцем.

Напомним, это произошло вечером в субботу, 5 июня, в «Пятерочке» в поселке Шлаковом.