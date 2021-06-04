В Рязанской области вдвое увеличат производство вакцин от гриппа

Производство увеличат в ближайшие три года. К реализации приступят во второй половине 2021 года.

В Рязанской области вдвое увеличат производство вакцин от гриппа. Соглашение о совместной реализации масштабного проекта подписали заключили региональное правительство и холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех.

Производство увеличат в ближайшие три года. К реализации приступят во второй половине 2021 года.

«Для нас важно, чтобы в регионе развивались высокотехнологичные современные производства. Такие предприятия как „ФОРТ“ содействуют повышению уровня занятости населения и развивают компетенции наших специалистов в сложных отраслях. С помощью второго по счету соглашения мы планируем расширить производство, а это всегда означает хорошие перспективы для региона», — отметил губернатор Николай Любимов.

Напомним, что «ФОРТ» производит четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри». Она формирует иммунитет к вирусам гриппа A и В. Такие препараты отвечают самым современным международным требованиям и успешно конкурируют с зарубежным аналогами.