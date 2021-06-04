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Скончался преподаватель РГУ имени Есенина Владимир Зайцев
Владимир Зайцев скончался на 68 году жизни. Он окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 1999 года работал на кафедре национальной экономики в должности доцента, с 2020 года — на кафедре предпринимательства и планирования экономической деятельности.

В Рязани умер кандидат исторических наук, доцент кафедры предпринимательства и планирования экономической деятельности факультета экономики РГУ имени Есенина Владимир Михайлович Зайцев. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Владимир Зайцев скончался на 68 году жизни. Он окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 1999 года работал на кафедре национальной экономики в должности доцента, с 2020 года — на кафедре предпринимательства и планирования экономической деятельности.

В вузе рассказали, что под его руководством студенты занимали первые места в викторинах, посвященных истории университета. Он проводил олимпиады, конкурсы по экономической тематике.

Коллектив РГУ выразил соболезнования родным и близким педагога.