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Аркадий Фомин обсудил с шиловцами вопросы развития муниципалитета и проблемы жителей района
Приоритетными остаются проблемы ремонта дорог, приведения их в нормативное состояние. Также шиловцы хотят наладить раздельный сбор мусора. На встрече люди говорили о приведении в порядок дворов и спортивных площадок, продолжении благоустройства Нерского парка, обустройстве набережной. Обсуждались планы по строительству ледовой арены, где дети и взрослые могли бы заниматься круглый год.

В Шилове обсудили планы развития муниципального образования. Жители подняли волнующие их вопросы, касающиеся благоустройства территорий и развития общественных пространств.

Приоритетными остаются проблемы ремонта дорог, приведения их в нормативное состояние. Также шиловцы хотят наладить раздельный сбор мусора. На встрече люди говорили о приведении в порядок дворов и спортивных площадок, продолжении благоустройства Нерского парка, обустройстве набережной. Обсуждались планы по строительству ледовой арены, где дети и взрослые могли бы заниматься круглый год. Также речь шла о перспективах строительства в райцентре новых учреждений дошкольного и общего образования. Школу и детский сад необходимо предусмотреть в планах развития муниципального образования уже сейчас.

«Все эти вопросы обязательно будут внесены в региональную часть партийной программы и станут приоритетом в работ"е, — сообщил, подводя итоги обсуждения, председатель облдумы Аркадий Фомин.

Фомин рассмотрел обращение жителей села Инякино. Депутат Инякинского сельского поселения Екатерина Бурлакова рассказала, что в трехэтажном многоквартирном доме протекает крыша, однако программой капремонта на ближайшее время устранение протечек в данном доме не предусмотрено. Как заявила муниципальный депутат, ремонтировать кровлю за свой счет жители, большинство из которых пенсионеры, не могут.

«Будем детально разбираться в проблеме, и определим, как можно помочь людям уже сейчас», — сказал Аркадий Фомин.

Также на приеме рассмотрели личные просьбы граждан. По всем были даны подробные разъяснения. По мнению главы регионального парламента, такая форма взаимодействия позволяет гражданам оперативно сообщать о волнующих их вопросах и, что самое главное, в короткие сроки получать конкретное их решение.