Андрей Макаров провел на международном форуме дискуссию о развитии регионов

В пятницу, 4 июня, в рамках деловой программы ПМЭФ-2021 председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров выступил модератором дискуссии «Развитие регионов: экономика возможностей».

В пятницу, 4 июня, в рамках деловой программы ПМЭФ-2021 председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров выступил модератором дискуссии «Развитие регионов: экономика возможностей».

В мероприятии приняли участие Министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Максим Решетников, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, участники ПМЭФ-2021.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости регионов, представление регионам дополнительных средств для реализации национальных целей страны. Также речь шла о механизмах межбюджетной политики, мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, новых инструментах поддержки инвестиционного развития регионов, стимулировании деловой активности.

Депутат Госдумы Андрей Макаров отметил, что каждый российский регион по-своему выходит из пандемии, состояние у всех разное.

«У нас две цели сейчас — качество жизни людей и конкурентоспособность страны, — сказал депутат. Важная задача — повышение эффективности работы всех уровней власти, которая должна быть направлена на решение конкретных проблем людей».

Николай Любимов в ходе дискуссии предложил проработать и решить на федеральном уровне несколько значимых вопросов, касающихся финансирования регионов.