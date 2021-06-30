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Полиция назвала виновника смертельного ДТП в Спасском районе
Погиб 22-летний водитель «одиннадцатой». По предварительной информации, он не уступил дорогу двигавшемуся по главной УАЗ, которым управлял 58-летний водитель.

В ДТП в Спасском районе погиб 22-летний молодой человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло вечером в среду, 30 июня. Столкнулись ВАЗ 2111 и УАЗ 2206.

Погиб 22-летний водитель «одиннадцатой». По предварительной информации, он не уступил дорогу двигавшемуся по главной УАЗ, которым управлял 58-летний водитель.