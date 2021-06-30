В Спасском районе столкнулись «одиннадцатая» и «буханка», есть погибший

Машины столкнулись примерно в 18:50 в Спасском районе на 254-м километре автодороги М5 «Урал». Погиб водитель автомобиля ВАЗ-2111.

Вечером в среду, 30 июня, в Спасском районе столкнулись «одиннадцатая» и УАЗ-2206. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Машины столкнулись примерно в 18:50 в Спасском районе на 254-м километре автодороги М5 «Урал». Погиб водитель автомобиля ВАЗ-2111.

Полиция рассказала подробности и опубликовала фото с места ДТП.