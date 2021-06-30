В ДТП в Пронском районе пострадала женщина

Примерно в 17:40, в Пронском районе на 38-м километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин» столкнулись Skoda Rapid и Ford Mondeo. 59-летний житель на Ford при повороте налево не пропустил автомобиль Skoda, за рулем которого был 39-летний житель Скопина.