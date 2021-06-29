В Пронском районе Skoda столкнулась с Ford и улетела в кювет

Очевидцы сообщают о пострадавшем, которого унесли на носилках.

В Пронском районе Skoda столкнулась с Ford и улетела в кювет. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла во вторник, 29 июня, в Пронском районе около села Гремяки. На трассе столкнулись две леговушки — Skoda и Ford. От удара Skoda улетела в кювет. На кадрах видно. Что на месте ДТП работает скорая помощь. Очевидцы сообщают о пострадавшем, которого унесли на носилках.

Официальная информация уточняется.