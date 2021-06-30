Видео: родители учеников рязанской школы №6 записали обращение к президенту

Права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. Суд шел почти год. 4 июня приняли решение передать здание епархии. ​

Родители учеников рязанской школы №6 с французским уклоном записали обращение к президенту Владимиру Путину.

В ролике отметили, что здание школы планируют передать епархии по решению Арбитражного суда. Родители сообщили президенту, что школа №6 рискует попасть «под полное исчезновение», поскольку в пешей доступности других образовательных учреждений нет, а в школе обучаются около 600 детей.

Отметим, в среду, 30 июня, пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. Суд шел почти год. 4 июня 2021 года приняли решение передать здание епархии.