\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
18°
Птн, 04
18°
Сбт, 05
20°
ЦБ USD 73.26 -0.24 04/06
ЦБ EUR 89.26 -0.43 04/06
Нал. USD 72.90 / 74.00 18:03
Нал. EUR 88.60 / 89.50 18:49
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
Вчера 13:29
4 969
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
Вчера 11:34
1
2 012
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
1 июня 13:27
2 518
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 15:39
4 270
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани изменится схема движения маршрутки №65
В Рязани изменится схема движения маршрутки №65. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

В Рязани изменится схема движения маршрутки №65. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

Такое решение принял перевозчик. По новому маршруту транспорт начнет следовать с 7 июня.

В частности, изменится конечная остановка. С пункта «Загородная улица» ее перенесут на «ДПР-5». Туда маршрутки от «Шереметьева» будут ехать по улицам Новоселов, Шереметьевской и Песоченской через пункты «Сбербанк», «улица Новоселов, 54», «улица Новоселов, 60», «Дубовая Роща» и «Песоченская улица».

В мэрии отметили, что перевозчик вправе самостоятельно менять маршрут на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.