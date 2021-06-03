В Рязани изменится схема движения маршрутки №65

В Рязани изменится схема движения маршрутки №65. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

В Рязани изменится схема движения маршрутки №65. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает городская администрация.

Такое решение принял перевозчик. По новому маршруту транспорт начнет следовать с 7 июня.

В частности, изменится конечная остановка. С пункта «Загородная улица» ее перенесут на «ДПР-5». Туда маршрутки от «Шереметьева» будут ехать по улицам Новоселов, Шереметьевской и Песоченской через пункты «Сбербанк», «улица Новоселов, 54», «улица Новоселов, 60», «Дубовая Роща» и «Песоченская улица».

В мэрии отметили, что перевозчик вправе самостоятельно менять маршрут на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.