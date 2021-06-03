В полиции прокомментировали ДТП на Приокском путепроводе
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Vesta.
В полиции прокомментировали ДТП на Приокском путепроводе. В пресс-службе регионального УМВД сообщили подробности аварии.
ДТП произошло в четверг, 3 июня, примерно в 08:30. В Рязани на улице Октябрьская, вблизи дома 65 столкнулись Lada Vesta и Hyundai. После столкновения Lada опрокинулась.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Vesta.
Проводится проверка.
Ранее видео аварии выложили в соцсети очевидцы.