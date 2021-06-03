В Минфине сообщили об угрозе обесценивания рублей и зарплат

В Минфине сообщили об угрозе обесценивания рублей и зарплат. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, пишет Lenta.ru.

В Минфине сообщили об угрозе обесценивания рублей и зарплат. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, пишет Lenta.ru.

Министр призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 процента, свидетельствует о «перегреве».

Он предупредил, что если объем расходов бюджета продолжит расти, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат и зарплат. И, чем дольше правительство будет придерживаться нынешней концепции, тем сложнее позже будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики.