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Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников
Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Геннадий Туников — заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, заслуженный деятель науки и техники России, почетный работник высшего образования России, почетный работник агропромышленного комплекса России.

Ректором РГАТУ он проработал с 1986 по 2010 год. До последних дней работал советником при ректорате и профессором кафедры зоотехники и биологии. Также он являлся автором пяти учебников и пяти научно-популярных книг, 13 запатентованных изобретений.