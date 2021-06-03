Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников

Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Умер бывший ректор РГАТУ Геннадий Туников. Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Геннадий Туников — заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, заслуженный деятель науки и техники России, почетный работник высшего образования России, почетный работник агропромышленного комплекса России.

Ректором РГАТУ он проработал с 1986 по 2010 год. До последних дней работал советником при ректорате и профессором кафедры зоотехники и биологии. Также он являлся автором пяти учебников и пяти научно-популярных книг, 13 запатентованных изобретений.