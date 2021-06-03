Рязанская область заключила сотрудничество с Алтайским краем

Рязанская область заключила сотрудничество с Алтайским краем. Соответствующее соглашение между правительствами подписали в четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Рязанская область заключила сотрудничество с Алтайским краем. Соответствующее соглашение между правительствами подписали в четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Оно предполагает двусторонние связи на долгосрочной основе во всех отраслях экономики и социальной сферы, постоянный обмен опытом и сотрудничество по широкому кругу вопросов.

«В числе приоритетных сфер сотрудничества с Алтайским краем — туризм. Потенциал и Рязанской области, и Алтайского края огромный. Благодаря соглашению у жителей нашей области появится больше возможностей отдохнуть в Алтайском крае, будет активизирован культурный обмен», — сказал губернатор Николай Любимов.

Глава региона также добавил, что в планах также развивать уже налаженные связи между предприятиями регионов.

В ближайшее время власти разработают и подпишут конкретный план мероприятий с определенными сроками и ответственными за их реализацию ведомствами.