Рязанская чиновница заработала 32 миллиона рублей за год

Рязанская чиновница заработала 32 миллиона рублей за 2020 год. Об этом говорится в опубликованной декларации о доходах.

Рязанская чиновница заработала 32 миллиона рублей за 2020 год. Об этом говорится в опубликованной декларации о доходах.

Консультант финансово-экономического отдела регионального минприроды Наталья Козакевич задекларировала 32 миллиона 16 тысяч и 660 рублей.

Более шести миллионов за 2020 год заработали: ведущий специалист отдела координации строительства и реализации национального жилищного проекта регионального минстроя Ирина Скрипкина — 6,3 миллиона, начальник отдела регионального минэконома Анастасия Карасева — 7,8 миллионов, и начальник отдела градостроительного контроля и правового обеспечения региональной главархитектуры — 8,6 миллионов.

Отмечается, что Скрипкина получила дополнительный доход с продажи имущества.