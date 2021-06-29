В России зафиксировали новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

Впервые штамм «дельта-плюс» обнаружили в июне в индийском штате Махараштра.

В России зафиксировали новый штамм коронавируса «дельта-плюс». Об этом пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый вариант SARS-CoV-2 зафиксировали на прошлой неделе. По ее словам, заразившаяся этим вариантом пациентка перенесла заболевание в легкой форме.

Впервые штамм «дельта-плюс» обнаружили в июне в индийском штате Махараштра.

Ранее сообщалось, что индийский штамм «дельта» заразнее первоначального штамма коронавируса.