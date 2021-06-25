ВОЗ: индийский штамм коронавируса заразнее изначального

По словам Сваминатан, эта разновидность коронавируса передается в два раза легче, поэтому один человек может заразить уже не двоих, а четверых или восьмерых. В настоящее время доминируют случаи, когда заболевают все члены семьи.

ВОЗ: индийский штамм коронавируса заразнее изначального. Об этом пишет ТАСС.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что штамм «Дельта», выявленный впервые в Индии, заразнее первоначального штамма SARS-CoV-2.

По словам Сваминатан, эта разновидность коронавируса передается в два раза легче, поэтому один человек может заразить уже не двоих, а четверых или восьмерых. В настоящее время доминируют случаи, когда заболевают все члены семьи.

Индийский штамм присутствует в 85 странах мира и может занять доминирующие позиции по распространению.

«Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — констатировала главный научный сотрудник ВОЗ.

Ранее инфекционисты назвали опасный симптом индийского штамма.