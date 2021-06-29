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На мосту через Оку появились ямы с острыми краями
Рязанец пробил колесо на Солотчинском мосту. Замена колеса обошлась в 25 тысяч рублей. «Реконструкция» Солотчинского моста завершилась осенью 2018 года.

На мосту через Оку образовались ямы с острыми краями. Пока идет суд между региональным правительством и ремонтировавшим мост подрядчиком, на путепроводе появились опасные для участников движения выбоины.

Так, в минувший выходной, рязанец пробил колесо на Солотчинском мосту. Фотографии мужчина прислал РЗН.Инфо. По словам пострадавшего, замена колеса обошлась в 25 тысяч рублей. Как рассказал автовладелец, он ехал из центра города и ямы выглядели не глубокими. На деле оказалось, что у них острые края, которыми он разрезал шину.

Напомним, что «реконструкция» Солотчинского моста завершилась осенью 2018 года. За два с половиной года минстрой официально не принял сделанную работу. До сих пор идут тяжбы между правительством и подрядчиком — ГК «Альянс». «Попустительство в затягивании незавершившегося ремонта моста через Оку и длительные судебные тяжбы заказчика и подрядчика приводят к разрушению моста и созданию аварийных ситуаций», — считают рязанцы.

Через несколько дней после полного открытия движения соцсети наполнились жалобами водителей, которые сравнивали путепровод со стиральной доской. В конце 2020 года арбитражный суд решил провести дополнительную судебную экспертизу. Ее результаты должны были предоставить весной 2021 года.

За недостаточный контроль за действиями подрядчика и наплевательское отношение к реконструкции стоимостью 282 миллиона рублей никто из чиновников облправительства ответственности не понес. Буквально за день до пуска объекта глава регионального минтранса Андрей Савичев ушел в отставку, а через четыре месяца получил работу в рязанском представительстве «Газпрома».