За сутки в Рязанской области 82 человека заразились COVID-19

Данные на понедельник, 28 июня, приводит федеральный оперштаб.

За сутки в Рязанской области 82 человека заразились COVID-19. Данные на понедельник, 28 июня, приводит федеральный оперштаб.

За все время выявлено 30 878 случаев заражений. Также за сутки от коронавируса скончались 4 пациента, за все время — 602 заболевших. Кроме того, 75 рязанцев вылечились от COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 29 276 человек.

Напомним, ранее региональный оперштаб опубликовал данные по заболевшим. В рязанских больницах на понедельник, 28 июня, находятся больше 400 человек с коронавирусом.