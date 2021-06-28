В рязанских больницах находятся больше 400 человек с коронавирусом

Состояние 53 человек врачи оценили как удовлетворительное, 320 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 54 человека. 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 18:00 в воскресенье, 27 июня, в рязанских больницах находятся 427 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Состояние 53 человек врачи оценили как удовлетворительное, 320 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 54 человека. 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные зараженные болеют в легкой форме, они находятся дома на карантине.