Рязанцы выстроились в очередях в пунктах вакцинации

В понедельник, 28 июня, корреспондент РЗН. Инфо посетил несколько из них и пообщался с желающими сделать прививку.

В понедельник, 28 июня, корреспондент РЗН. Инфо посетил несколько из них и пообщался с желающими сделать прививку.

В торговом центре «Атрон» на третьем этаже к пункту вакцинации стоит очередь из 30 человек. В масках около трети. Одна из женщин призналась, что прививку ее обязали сделать на работе.

«На работе обязали, сама желанием не горю, но куда деваться. Сидеть дома нет финансовой возможности», — отметила девушка.

Мужчина средних лет рассказал, что решил вакцинироваться про примеру детей.

Вновь около 50 человек оказалось в очереди в гипермаркете «Глобус». В ней большинство рязанцев позабыли о социальной дистанции и масочном режиме. В очереди оказалась студентка местного «Политеха». Напомним, с 1 сентября в вуз не станут пускать без сертификата о вакцинации. Еще одного мужчину также обязали сделать прививку на работе.

Помимо медучреждений и торговых центров, вакцинация проводится на вокзалах Рязани. Однако на вокзале Рязань-2 около медпункта оказался всего один человек, на Рязань-1 — еще пару женщин. Одна из них призналась, что пришла делать прививку, потому что без нее не сможет отдохнуть на море.