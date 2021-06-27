Рязанская молодежь предложила модернизировать здание кинотеатра «Родина»

Обсуждение проекта состоялось в воскресенье, 27 июня, в ЦПКиО на Дне молодежи.

Рязанская молодежь предложила модернизировать здание кинотеатра «Родина». Обсуждение проекта состоялось в воскресенье, 27 июня, в ЦПКиО на Дне молодежи.

На площадке представили проект, где здание бывшего кинотеатра предложили сделать не просто патриотическим, а молодежным центром. Причем в приоритете — использование зрительного зала, обустройство там лекториев, кофейни и помещений для коворкинга. Также планируется объединение первого и второго этажей в холле.

На обсуждении присутствовал и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Задачка будь здоров… Конечно, если можно сломать перегородки, где раньше они проектом не были предусмотрены, надо ломать…», — согласился глава региона.