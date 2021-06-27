Рязанцы пожаловались на новый тротуар, размываемый непогодой

Пользователи в соцсетях пожаловались на размытую дорогу по улице Березовой. По словам рязанцев, тротуар отремонтировали впервые за 36 лет.

Рязанцы пожаловались на новый тротуар, размываемый непогодой. Соответствующий пост в воскресенье, 27 июня, появился в социальных сетях.

По словам автора поста, новый тротуар на улице Березовой отремонтировали впервые за 36 лет. Дорога ведет к остановке. Однако не прошло и месяца с момента ремонта, как дорогу стало размывать — вся грязь после дождей льется на тротуар.

В комментариях под постом люди отметили, что аналогичная ситуация прослеживается и на улице Мервинской.

«Тротуар не должен быть вровень с землей, он должен возвышаться. В случае, даже если его подтопит, грязь просто смоет», — прокомментировали в соцсети.