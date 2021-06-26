В Рязани на видео попал таксист, проехавший по встречке
В Рязани сняли на видео автомобиль такси, пролетевший по встречной полосе. Видео опубликовали в соцсетях в пятницу, 25 июня.
В Рязани сняли на видео автомобиль такси, пролетевший по встречной полосе. Видео опубликовали в
По предварительным данным, инцидент произошел на выезде из Рязани в сторону Солотчи.
«Пока все стоят… Новая услуга от „Яндекс.Такси“… Такси-лети. Встречка нипочем. Пролетел и чуть чуть не ввалился», — прокомментировал автор ролика грубое нарушение ПДД.