Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера

Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера. Об этом рассказал исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр.

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал « Российской газете » о том, как можно охладить помещение в жару, если нет кондиционера.

Самое основное — правильно проветривать помещение. Специалист отметил, что прохладнее всего на улице между 4:00 и 7:00 часами, поэтому открывать окна нужно в 21-22:00 и закрывать с утра перед уходом на работу.

Шкляр также рекомендует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед вентилятором. Это обеспечит приток холодного воздуха. Эксперт также отметил, что у ряда потолочных вентиляторов есть специальный летний режим.

Чтобы повысить уровень влажности в доме, перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце. Еще один способ для комфортного сна в жаркую ночь — перед сном поместить постельное белье в холодильник.

Шкляр добавил, что летом ковры в доме не позволяют помещению охладиться. Если на полу плитка или камень, то можно намочить полы, что тоже способствует ощущению влажности.