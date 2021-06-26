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Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера
Россиянам назвали пять способов охладить квартиру без кондиционера. Об этом рассказал исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр.

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал «Российской газете» о том, как можно охладить помещение в жару, если нет кондиционера.

Самое основное — правильно проветривать помещение. Специалист отметил, что прохладнее всего на улице между 4:00 и 7:00 часами, поэтому открывать окна нужно в 21-22:00 и закрывать с утра перед уходом на работу.

Шкляр также рекомендует поставить несколько бутылок с холодной водой или емкостей со льдом перед вентилятором. Это обеспечит приток холодного воздуха. Эксперт также отметил, что у ряда потолочных вентиляторов есть специальный летний режим.

Чтобы повысить уровень влажности в доме, перед открытым окном можно повесить мокрое полотенце. Еще один способ для комфортного сна в жаркую ночь — перед сном поместить постельное белье в холодильник.

Шкляр добавил, что летом ковры в доме не позволяют помещению охладиться. Если на полу плитка или камень, то можно намочить полы, что тоже способствует ощущению влажности.