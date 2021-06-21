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Названы опасные симптомы индийского штамма коронавируса
У людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Пациенты также жалуются на расстройства желудка и нарушения слуха.

Врачи назвали симптомы, характерные для «индийской» мутации коронавируса. Об этом пишет Express.

По словам инфекциониста Абдула Гафура, у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 часто наблюдается диарея, что встречалось реже в первую волную пандемии.

Кроме того, у людей с индийским штаммом возникают тромбы, провоцирующие гангрену. Пациенты также жалуются на расстройства желудка и нарушения слуха.