В Рязанской области ожидается сильная жара

Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области ожидается сильная жара. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В выходные 26-28 июня на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35, +37 градусов.

ГУ МЧС России по Рязанской области просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.