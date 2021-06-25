Россияне начали массово сдавать путевки на отдых

По мнению АТОР, требование к отелям Краснодарского края принимать с 1 августа только вакцинированных туристов является технически невыполнимым, учитывая существующий высокий спрос на прививки во всех регионах.

Россияне начали массово сдавать путевки на отдых. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ассоциация направила официальные письма в правительство России, Ростуризм и губернатору Краснодарского края с просьбой смягчить требования к регистрации туристов в отелях.

По мнению АТОР, требование к отелям Краснодарского края принимать с 1 августа только вакцинированных туристов является технически невыполнимым, учитывая существующий высокий спрос на прививки во всех регионах.

В отличие от российских направлений, зарубежные курорты оставляют для туриста выбор — сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

В АТОР сообщат, что массовые аннуляции турпакетов и бронирования гостиниц отечественных курортов уже начались. По предварительной оценке спрос на курорты Краснодарского края может снизиться минимум на 50%.

Ведущие туроператоры предлагают позволить принимать отдыхающих как с сертификатом о вакцинации, так и с отрицательным ПЦР-тестом.

Ранее сообщалось, что отели Кубани перестанут принимать россиян без прививки.