С 1 августа на курорты Краснодарского смогут попасть только вакцинированные россияне

Исключение сделают для граждан, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.

С 1 августа на курорты Краснодарского смогут попасть только вакцинированные россияне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В связи с ростом числа заболевших власти Кубани приняли решение с 1 июля заселять в гостиницы и пансионаты туристов, у которых есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

С 1 августа обязательным условием для заселения станет наличие прививки от коронавируса. Исключение сделают для граждан, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.