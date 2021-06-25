Прокуратура проверила информацию о рязанской семье из программы «Мужское/Женское»

Речь идет о семье из Михайловского района Рязанской области, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних ребенка. Трое из них имеют врожденную патологию челюстно-лицевого аппарата — «волчью губу» и «заячью пасть».

Прокуратура проверила информацию о рязанской семье из программы «Мужское/Женское». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Речь идет о семье из Михайловского района Рязанской области, в которой воспитываются четверо несовершеннолетних ребенка. Трое из них имеют врожденную патологию челюстно-лицевого аппарата — «волчью губу» и «заячью пасть». Родители и сотрудники органов опеки участия в лечении детей не принимают. Дети находятся в непригодных для проживания условиях.

Сотрудники прокуратуры проверили условия жизни и воспитания несовершеннолетних, а также своевременность оказания медицинской помощи органами власти.

Родителям разъяснили законодательство по оказанию социальной поддержки и иной финансовой помощи.

В прокуратуре сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.