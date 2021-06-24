В Рязани молодежь с коронавирусом стала попадать в больницы в тяжелом состоянии

«В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее. Это индийский штамм. На потерю обоняния жалуются редко, болезнь начинается с боли в горле и высокой температуры. Осложнения теперь более грозные, а течение более тяжелое», — написал бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

В Рязани с коронавирусом стали в больницы попадать молодые люди от 25 лет в тяжелом состоянии. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил депутат облдумы Дмитрий Хубезов.

«В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее. Это индийский штамм. На потерю обоняния жалуются редко, болезнь начинается с боли в горле и высокой температуры. Осложнения теперь более грозные, а течение более тяжелое», — написал Хубезов.

Он отметил, что в ОКБ стали попадать чаще пациенты от 25 лет. Бывший главврач больницы призвал рязанцев вакцинироваться и соблюдать правила безопасности.