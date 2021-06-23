Защита Ефремова просит смягчить наказание актеру из-за психического расстройства

Юристы подали кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юристы подали кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По мнению защиты, суд не полностью учел все смягчающие вину обстоятельства: актер занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова и выплатил им более 4,5 миллионов рублей компенсации.

Кроме того, юристы актера также рассказали, что у Ефремова развилось расстройство психики и он страдает алкогольной зависимостью. Также сторона защиты напомнила, что у артиста на иждивении находятся родственники, в том числе безработная супруга.

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.