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Защита Ефремова просит смягчить наказание актеру из-за психического расстройства
Юристы подали кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юристы подали кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению защиты, суд не полностью учел все смягчающие вину обстоятельства: актер занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова и выплатил им более 4,5 миллионов рублей компенсации.

Кроме того, юристы актера также рассказали, что у Ефремова развилось расстройство психики и он страдает алкогольной зависимостью. Также сторона защиты напомнила, что у артиста на иждивении находятся родственники, в том числе безработная супруга.

Напомним, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.