В Рыбновском районе водитель сбил стоящего в центре дороги мужчину

Подробности аварии РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Рыбновском районе водитель сбил стоящего в центре дороги мужчину. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло ночью во вторник, 22 июня, в селе Пощупово. 34-летний мужчина на Hyundai Getz сбил 31-летнего пешехода, который стоял на середине дороги. От удара пострадавшего откинуло на стоявшую рядом машину ГАЗ.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.