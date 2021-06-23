Глава Рязани ответила на вопрос об отставке журналисту Караулову

«Вы знаете, я дождусь когда выйдет губернатор из командировки и поговорю с ним по данному вопросу», — ответила глава города.

Глава Рязани Юлия Рокотянская ответила на вопрос об отставке Андрею Караулову. Запись разговора с Рокотянской журналист разместил на своем YouTube канале в среду, 23 июня.

Поводом для беседы стала оговорка главы Рязани, которая назвала День памяти и скорби праздником. Караулов поинтересовался, написала ли Рокотянская об отставке.

«Вы знаете, я дождусь, когда выйдет губернатор из командировки и поговорю с ним по данному вопросу», — ответила глава города.

Караулов подчеркнул, что «губернатор за ваш позор не отвечает» и заявил, что «назвать День скорби „праздником“ мог только идиот, который не может работать даже в депутатах».

«Я вас узнала, уважаемый господин Караулов. Всего вам доброго. Желаю вам здоровья и счастья», — так завершила разговор Рокотянская.