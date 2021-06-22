Глава Рязани извинилась за то, что назвала День памяти и скорби праздником

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки», — написала Рокотянская.

Глава Рязани Юлия Рокотянская извинилась, за то, что назвала праздником День памяти и скорби на заседании гордумы. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки», — написала Рокотянская.

Она пояснила, что обращалась к коллегам с посылом прийти на траурные мероприятия и почтить память павших героев.

«Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан. Эта беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Моя семья — не исключение. Я преклоняю голову перед подвигом наших великих предков. Мужество и героизм русских солдат навеки останутся в наших сердцах, в нашей памяти», — добавила Юлия Рокотянская.