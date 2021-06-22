В детском лагере в Подмосковье вожатая зарезала коллегу
По информации органов, девушки не были знакомы между собой до начала работы в лагере. Конфликт произошел ночью, когда дети спали и ничего не видели.
В детском лагере в Подмосковье вожатая зарезала коллегу. Об этом
Убийство произошло в Пушкинском районе Московской области. Ночью во время распития алкоголя между двумя девушками завязался спор о том, кто лучший вожатый. В ходе конфликта одна девушка ударила другую ножом. Вожатая умерла.
По информации органов, девушки не были знакомы между собой до начала работы в лагере. Конфликт произошел ночью, когда дети спали и ничего не видели.