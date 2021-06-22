Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации

Заведения общественного питания смогут принимать горожан с QR-кодом, который покажет, вакцинировался посетитель и переболел ли он в течение последних 180 дней, а также есть ли у него отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.

Вицэ-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила правила работы для «бесковидных» заведений общепита. Об этом она сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что заведения общественного питания смогут принимать горожан с QR-кодом, который покажет, вакцинировался посетитель и переболел ли он в течение последних 180 дней, а также есть ли у него отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.

Цифровой сертификат будет доступен с 25 июня в электронной медкарте, также его можно будет запросить на сайте mos.ru.

QR-код можно распечатать или показать с экрана смартфона. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису.

Напомним, Собянин запретил посещать рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР.