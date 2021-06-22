\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
29°
Срд, 23
32°
Чтв, 24
32°
ЦБ USD 73.17 -0.03 23/06
ЦБ EUR 87.07 0.18 23/06
Нал. USD 72.70 / 73.90 17:09
Нал. EUR 86.93 / 87.60 18:52
Новости
Публикации
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
5 часов назад
1 500
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
5 121
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
5 849
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
16 368
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Власти Москвы объяснили, как будут работать QR-коды после вакцинации
Заведения общественного питания смогут принимать горожан с QR-кодом, который покажет, вакцинировался посетитель и переболел ли он в течение последних 180 дней, а также есть ли у него отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.

Вицэ-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила правила работы для «бесковидных» заведений общепита. Об этом она сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что заведения общественного питания смогут принимать горожан с QR-кодом, который покажет, вакцинировался посетитель и переболел ли он в течение последних 180 дней, а также есть ли у него отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа.

Цифровой сертификат будет доступен с 25 июня в электронной медкарте, также его можно будет запросить на сайте mos.ru.

QR-код можно распечатать или показать с экрана смартфона. ПЦР-тесты будут учитываться только в случае, если они сделаны в лабораториях, подключенных к Единому лабораторному сервису.

Напомним, Собянин запретил посещать рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР.