Собянин запретил посещать рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР

Заведения должны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты откроют только после проверки системы контроля для прохода в зону посадочных мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещать заведения общественного питания тем, у кого нет прививки от коронавируса, людям без отрицательного ПЦР-теста и тем, у кого нет антител. Об этом он сообщил на своем сайте.

Собянин сообщил, что подписал указ, который будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме.

Наличие защиты от коронавируса подтвердят QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС. ИНФО;

единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,

в регистратуре городской поликлиники.

Собянин подчеркнул, что никакие бумажные справки и сертификаты принимать не будут.

Он отметил, что заведения должны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты откроют только после проверки системы контроля для прохода в зону посадочных мест.

Те заведения, которые не выполнят требования, смогут работать только на вынос и доставку.

По всем вопросам можно обратиться в группу разбора в личном кабинете на портале mos.ru .

Ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы и другие мероприятия с числом участников менее 500 человек. Их организаторам рекомендовали использовать QR-коды для безопасности зрителей.