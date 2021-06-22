Квартира в многоэтажке на Касимовском сгорела полностью

Владельцы выгоревшей квартиры просят о помощи.

Квартира на Касимовском шоссе сгорела полностью. Об этом во вторник, 22 июня, рассказала родственница владельцев помещения в Instargam.

По ее словам, уцелела только малая часть вещей, сгорела вся техника. Девушка выложила фото и видео из квартиры. На кадрах видно, что помещение сильно пострадало.

Пострадавшие попросили рязанцев помочь и перевести деньги по реквизитам:

Сбербанк: 546+7 (953) 001-29-15822

Альфабанк: 4261012630748250

Тинькофф: 5536+7 (913) 809-52-4073

Номер телефона: +7 (930) 885-81-88

Получатель: Артем Ашотович П.

Напомним, видео пожара в доме №63 на Касимовском шоссе опубликовали очевидцы в соцсетях.