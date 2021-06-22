Как в кино «Сволочи»: нацисты посылали детей подрывать рязанские станции

Фильм режиссера Александра Атанесяна «Сволочи», в котором было показано, как во вражеский тыл для проведения диверсий забрасывали подростков, начали беспощадно критиковать сразу после выхода на экраны в 2006 году. Однако историю, похожую на то, что было показано в кино, можно прочитать в документах, рассекреченных рязанским управлением ФСБ весной 2021 года. Только подростков-диверсантов готовила не советская, а германская разведка.

Фильм режиссера Александра Атанесяна «Сволочи», в котором было показано, как во вражеский тыл для проведения диверсий забрасывали подростков, начали беспощадно критиковать сразу после выхода на экраны в 2006 году. Однако историю, похожую на то, что было показано в кино, можно прочитать в документах, рассекреченных рязанским управлением ФСБ весной 2021 года. Только подростков-диверсантов готовила не советская, а германская разведка.

1 сентября 1943 года дети по всему Советскому Союзу пошли в школы — начался новый учебный год. Красная Армия недавно одержала победу на Курской дуге и продвигалась на запад. Промышленность уже два года как перешла на военные рельсы, поэтому деревообрабатывающие комбинаты (включая рязанский завод на улице Каляева) вместо школьных тетрадок выпускали приклады для автоматов и крылья для «кукурузников». Школьники давно писали старыми карандашами на оберточной бумаге или на полях газет и журналов. О тех временах опубликовано много воспоминаний.

Накануне первых уроков, на рассвете, на северо-западе нашей области с неба послышался гул одинокого самолета. А потом кто-то из колхозников заметил в темноте, как на поле спускается парашют. Тогда людям чуть ли не ежедневно говорили, что обо всем подозрительном надо немедленно сообщать в милицию — и утром в район между деревнями Козловка и Костенково приехали бойцы истребительного отряда.

Подобные подразделения были сформированы еще в 1941 году в каждом районе из местных милиционеров, коммунистов и рабочих, умеющих держать в руках оружие. В их задачи входила ликвидация вражеских десантов, поимка шпионов и диверсантов.

Прочесав окрестные поля и леса, «истребители» нашли только парашют и куски взрывчатки, выкрашенные в черный цвет и замаскированные под куски угля. Никакого чужака, который спустился с парашютом, они не обнаружили, и на след напасть не смогли. К счастью, вечером того же 1 сентября в городе Зарайск, находящемся в 23 километрах от Костенкова, в районный отдел НКВД явился 16-летний парнишка и заявил: «Я пришел сдаваться. Меня немцы забросили, но я не буду выполнять их задания». Милиционерам он сдал еще три 400-граммовых куска взрывчатки, замаскированной под уголь.

Начался допрос. Несовершеннолетний оказался уроженцем одной из западных областей, назвал свое имя и фамилию, рассказал, как немцы обучали его диверсионной работе, дали задание «производить диверсии на железных дорогах и станциях». Но самым большим откровением для следственных органов оказалось то, что подросток спустился на парашюте не один.

«Он показал, что вместе с ним на самолете находилось 9 диверсантов, причем 6 из них были сброшены раньше. Позывные сброшенных парашютистов были: Пучков, Франц, Кругликов, Корольков, Румянцев, Магуров и Каманин в возрасте от 12 до 15 лет. Диверсанты одеты в военную и гражданскую форму».

«Нами приняты меры к розыску и задержанию остальных парашютистов-диверсантов», — пишет в донесении московскому начальству заместитель начальника УНКВД Рязанской области подполковник госбезопасности Калинин.

А в конце августа штаб истребительных батальонов Рязанской области подготовил отчет, где указано, что задержан 1 парашютист. Следовательно, остальных малолетних диверсантов либо задержали в других регионах страны, либо они просто тихо разбрелись по городам и селам. По крайней мере, взрывов рельсов и поджогов станций в это месяце не было зафиксировано.

Подтверждение этой изумительной истории было найдено в немецких архивах. В документах военной разведки (абвера) упоминается вербовка и обучение «детей в возрасте от 8 до 14 лет из уголовно-хулиганского элемента и беспризорных». Происходило это в немецкой школе по подготовке диверсантов, организованной Абверкомандой-203 в июле 1943 года в деревне Гемфурт (ныне коммуна Эдерталь, округ Кассель, земля Гессен). А детей отбирали из детских домов в городах Орша и Смоленск, а также из уголовных тюрем и лагерей.

Понятно было, что подростки, желая выбраться из тюрьмы и снова попасть к своим, могли согласиться на что угодно. Но на что надеялась немецкая разведка, доверяя детям взрывчатку, осталось загадкой.