Пропавший в Рыбновском районе мужчина найден мертвым

Мужчина 1966 года рождения, которого с 16 июня искали в Рязанской области, найден мертвым. Об этом сообщили в группе отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина 1966 года рождения, которого с 16 июня искали в Рязанской области, найден мертвым. Об этом сообщили в группе отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, Серебряков Вячеслав Викторович ушел из дома в Истобниковском поселении Рыбновского района и не вернулся.

Поиски завершены — мужчина погиб. Подробности не разглашаются.