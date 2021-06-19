В Рязанской области пропал 55-летний мужчина

В Истобниковском поселении Рыбновского района пропал Серебряков Вячеслав Викторович 1966 года рождения. Мужчина 16 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся.

В Истобниковском поселении Рыбновского района пропал Серебряков Вячеслав Викторович 1966 года рождения.

Мужчина 16 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. С собой были рыболовные снасти и мотоцикл.