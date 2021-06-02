В рязанском УФАС рассказали, как можно сэкономить на вывозе мусора

Специалисты антимонопольной службы порекомендовали заключить письменный договор с региональным оператором на вывоз мусора не по нормативу, а по фактическому объему наполняемых контейнеров.

В среду, 2 июня, на пресс-конференции рязанского УФАС рассказали, как жители могут сэкономить на вывозе твердых бытовых отходов. Для этого специалисты антимонопольной службы порекомендовали заключить письменный договор с региональным оператором на вывоз мусора не по нормативу, а по фактическому объему наполняемых контейнеров.

Если нет письменного договора, то регоператор «Экопронск» по умолчанию начисляет плату по нормативам накопления, которые установлены на территории Рязанской области. В этом случае стоимость реально оказанной услуги может оказаться завышенной в несколько раз. В пример заместитель руководителя рязанского УФАС Ирина Кошелева привела случай, когда организации за вывоз мусора начислили 600 тысяч рублей, тогда как фактическая стоимость услуги составляла 15 тысяч рублей.

Ирина Кошелева обратила внимание, что при заключении договора необходимо обговорить место накопления мусора, количество и объем контейнеров, а также график вывоза отходов.

В рязанское УФАС периодически поступают жалобы на то, что регоператор уклоняется от заключения договора на условиях потребителя.

«Безусловно, регоператору выгоднее осуществлять расчеты по нормативам. „Экопронск“, пользуясь своим уникальным положением и рыночной властью, имеет возможность предлагать и даже навязывать услуги, которые выгодны прежде всего региональному оператору», — отметила Кошелева.

Также антимонопольная служба сталкивается с жалобами на то, что регоператор предъявляет к оплате счета за период времени, когда фактически услуги не оказывались. «Все мы знаем, что в период пандемии многие организации ушли на дистанционную работу, кто-то в принципе прекратил на какое-то время свою деятельность. Но были случаи, когда в отсутствии твердых коммунальных отходов и отсутствии услуг по их вывозу, региональный оператор выставлял платежные документы», — рассказала заместитель руководителя рязанского УФАС.

Добавим, реформа с сфере ТКО завершилась в 2019 году. Регионы выбрали единого оператора по обращению с бытовыми отходами. В Рязанской области такой организацией стало ООО «Экопронск». УФАС стал внимательно отслеживать и оценивать поведение компании на рынке услуг. Поэтому споры между потребителями и регоператором стало возможным рассматривать не только в судебном порядке, но и непосредственно в антимонопольной службе.