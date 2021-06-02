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В Рязани предложили разрешить поворот направо на красный свет
Вопрос озвучили на обсуждениях по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Рязани предложили разрешить поворот направо на красный свет. Об этом сообщается на сайте рязанской гордумы.

В среду, 2 июня, прошли обсуждения по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры рязанской гордумы Александр Бурцев напомнил, что на заседании комитета было предложено разрешить автомобилям поворот направо при запрещающем сигнале светофора.

Как отметил представитель ГИБДД, вопрос требует дополнительного обсуждения, так как из-за этого может сократится время пешеходной фазы светофора — пешеходы могут не успеть перейти дорогу. Также изменение режима движения на светофорах может привести к образованию заторов.