В России закончился срок действия соглашения по сдерживанию цен на сахар

Срок действия соглашения по сдерживанию цен на сахар закончился 1 июня 2021 года. Руководитель рязанского УФАС отметил, что в области резкого роста цен не ожидается.

Срок действия соглашения по сдерживанию цен на сахар закончился 1 июня 2021 года. Об этом рассказали на пресс-конференции рязанского УФАС в среду, 2 июня.

«Мы вступаем в рыночные отношения, когда сахар будет продаваться по той цене, по которой он продавался. Но одновременно с этим принимался ряд других мер, в том числе ограничение поставок сахара за пределы России, поэтому ожидается формирование конкурентных рыночных условий, которые приведут к обоснованным ценам», — отметила заместитель руководителя рязанского УФАС Ирина Кошелева.

Продлевать соглашение не планируется, при этом, как считает руководитель рязанского УФАС Юрий Гребнев, в области резкого роста цен не ожидается. «Ситуация на рынке сахара достаточно стабильна. Если вдруг окажется, что будут какие-то ценовые перегибы, то антимонопольный орган предпримет все меры, чтобы ситуация была стабилизирована. В настоящее время нет очевидной необходимости это соглашение продлевать. Бояться нечего, дефицита сахара на территории Рязанской области не существует», — подчеркнул Гребнев.

Напомним, в декабре 2020 года были зафиксированы цены на сахар (46 рублей за килограмм) и подсолнечное масло (110 рублей за литр). Соглашение по сдерживанию цен на подсолнечное масло действует до октября 2021 года.