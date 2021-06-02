Уржинское и Ласковское озера не открыли для купания

Пляжи на Ласковских озерах пока решили не открывать. Пробы с Уржинского озера оказались отрицательными, водоем нуждается в чистке. К Ласковскому озеру невозможно проехать из-за поваленных деревьев. Отмечается, что проблему решают, а пляж планируют открыть во второй половине июня.

1 июня специалисты проверили пляжи Рязанского района. Об этом сообщил сайт местной администрации.

Пляжи на Ласковских озерах пока решили не открывать. Пробы с Уржинского озера оказались отрицательными, водоем нуждается в чистке. К Ласковскому озеру невозможно проехать из-за поваленных деревьев. Отмечается, что проблему решают, а пляж планируют открыть во второй половине июня.

На территории Рязанского района также откроют другие пляжи.

В Варсковском сельском поселении:

озеро деревни Красный Восход;

пруд возле села Варские

В Высоковском сельском поселении — пруд в селе Высокое.

В Вышгородском сельском поселении — озеро Оттока в селе Вышгород. В Екимовском сельском поселении — река Павловка в селе Рожок. В Заборьевском сельском поселении:

озеро Ласковское (северная сторона)

озеро Сегденское

В Заокском сельском поселении:

озеро Ямище в селе Заокское;

берег Оки в селе Коростово.

В Листвянском сельском поселении:

пруд Верхний в Листвянке;

пруд Нижний в Листвянке.

В Мурминском сельском поселении:

озеро Велье в Мурмине;

озеро Болтухово в Мурмине;

озеро Казарское в селе Казарь:

озеро Нижнее в Семкине.

В Окском сельском поселении:

пруд в селе Вышетравино;

пруд в деревне Романцево.

В Подвязьевском сельском поселении:

река Плетенка в Подвязье;

парковый пруд в Подвязье;

пруд в деревне Казначеево;

пруд в деревне Насурово.

В Полянском сельском поселении:

пруд «Акапулько» в селе Поляны;

пруд «Кукушка» в селе Поляны;

озеро Марьинка у села Шумашь.

В Семеновском сельском поселении:

левый берег реки Шумка в селе Ровное;

пруд «Пески» в деревне Взметнево.

Полный список рязанских пляжей, которые откроются летом, можно найти по ссылке.