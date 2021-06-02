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Уржинское и Ласковское озера не открыли для купания
Пляжи на Ласковских озерах пока решили не открывать. Пробы с Уржинского озера оказались отрицательными, водоем нуждается в чистке. К Ласковскому озеру невозможно проехать из-за поваленных деревьев. Отмечается, что проблему решают, а пляж планируют открыть во второй половине июня.

1 июня специалисты проверили пляжи Рязанского района. Об этом сообщил сайт местной администрации.

Пляжи на Ласковских озерах пока решили не открывать. Пробы с Уржинского озера оказались отрицательными, водоем нуждается в чистке. К Ласковскому озеру невозможно проехать из-за поваленных деревьев. Отмечается, что проблему решают, а пляж планируют открыть во второй половине июня.

На территории Рязанского района также откроют другие пляжи.

В Варсковском сельском поселении:

  • озеро деревни Красный Восход;
  • пруд возле села Варские

В Высоковском сельском поселении — пруд в селе Высокое.

В Вышгородском сельском поселении — озеро Оттока в селе Вышгород. В Екимовском сельском поселении — река Павловка в селе Рожок. В Заборьевском сельском поселении:

  • озеро Ласковское (северная сторона)
  • озеро Сегденское

В Заокском сельском поселении:

  • озеро Ямище в селе Заокское;
  • берег Оки в селе Коростово.

В Листвянском сельском поселении:

  • пруд Верхний в Листвянке;
  • пруд Нижний в Листвянке.

В Мурминском сельском поселении:

  • озеро Велье в Мурмине;
  • озеро Болтухово в Мурмине;
  • озеро Казарское в селе Казарь:
  • озеро Нижнее в Семкине.

В Окском сельском поселении:

  • пруд в селе Вышетравино;
  • пруд в деревне Романцево.

В Подвязьевском сельском поселении:

  • река Плетенка в Подвязье;
  • парковый пруд в Подвязье;
  • пруд в деревне Казначеево;
  • пруд в деревне Насурово.

В Полянском сельском поселении:

  • пруд «Акапулько» в селе Поляны;
  • пруд «Кукушка» в селе Поляны;
  • озеро Марьинка у села Шумашь.

В Семеновском сельском поселении:

  • левый берег реки Шумка в селе Ровное;
  • пруд «Пески» в деревне Взметнево.

Полный список рязанских пляжей, которые откроются летом, можно найти по ссылке.