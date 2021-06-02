Уржинское и Ласковское озера не открыли для купания

1 июня специалисты проверили пляжи Рязанского района. Об этом сообщил сайт местной администрации.
Пляжи на Ласковских озерах пока решили не открывать. Пробы с Уржинского озера оказались отрицательными, водоем нуждается в чистке. К Ласковскому озеру невозможно проехать из-за поваленных деревьев. Отмечается, что проблему решают, а пляж планируют открыть во второй половине июня.
На территории Рязанского района также откроют другие пляжи.
В Варсковском сельском поселении:
- озеро деревни Красный Восход;
- пруд возле села Варские
В Высоковском сельском поселении — пруд в селе Высокое.
В Вышгородском сельском поселении — озеро Оттока в селе Вышгород. В Екимовском сельском поселении — река Павловка в селе Рожок. В Заборьевском сельском поселении:
- озеро Ласковское (северная сторона)
- озеро Сегденское
В Заокском сельском поселении:
- озеро Ямище в селе Заокское;
- берег Оки в селе Коростово.
В Листвянском сельском поселении:
- пруд Верхний в Листвянке;
- пруд Нижний в Листвянке.
В Мурминском сельском поселении:
- озеро Велье в Мурмине;
- озеро Болтухово в Мурмине;
- озеро Казарское в селе Казарь:
- озеро Нижнее в Семкине.
В Окском сельском поселении:
- пруд в селе Вышетравино;
- пруд в деревне Романцево.
В Подвязьевском сельском поселении:
- река Плетенка в Подвязье;
- парковый пруд в Подвязье;
- пруд в деревне Казначеево;
- пруд в деревне Насурово.
В Полянском сельском поселении:
- пруд «Акапулько» в селе Поляны;
- пруд «Кукушка» в селе Поляны;
- озеро Марьинка у села Шумашь.
В Семеновском сельском поселении:
- левый берег реки Шумка в селе Ровное;
- пруд «Пески» в деревне Взметнево.
Полный список рязанских пляжей, которые откроются летом, можно найти по ссылке.