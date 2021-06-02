\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
18°
Чтв, 03
17°
Птн, 04
18°
ЦБ USD 73.5 0.26 03/06
ЦБ EUR 89.69 0.09 03/06
Нал. USD 73.10 / 74.40 17:33
Нал. EUR 89.20 / 89.87 18:45
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
10 часов назад
2 613
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
12 часов назад
1
1 193
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 13:27
2 015
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 15:39
3 763
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов рассказал о создании в регионе инновационного научно-технологического центра
Губернатор рассказал участникам дискуссии о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.

В среду, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Николай Любимов выступил в качестве спикера на дискуссионной сессии «Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста».

Губернатор рассказал участникам дискуссии о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.

«База, которая создается в Рязанской области, призвана помочь нашим ученым и университетам получить специализированную инфраструктуру научно-технологической деятельности. Рязанский инновационный научно-технологический центр — это механизм синхронизации усилий науки, образования и бизнеса для создания гармоничной системы, поддерживающей развитие трансфера технологий», — отметил Николай Любимов.