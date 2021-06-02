Любимов рассказал о создании в регионе инновационного научно-технологического центра

Губернатор рассказал участникам дискуссии о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.

В среду, 2 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Николай Любимов выступил в качестве спикера на дискуссионной сессии «Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста».

Губернатор рассказал участникам дискуссии о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.

«База, которая создается в Рязанской области, призвана помочь нашим ученым и университетам получить специализированную инфраструктуру научно-технологической деятельности. Рязанский инновационный научно-технологический центр — это механизм синхронизации усилий науки, образования и бизнеса для создания гармоничной системы, поддерживающей развитие трансфера технологий», — отметил Николай Любимов.