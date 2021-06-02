Любимов подписал план мероприятий в рамках сотрудничества с Орловской областью

В среду, 2 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал план по межрегиональному сотрудничеству с председателем правительства Орловской области Андреем Клычковым.

В среду, 2 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал план по межрегиональному сотрудничеству с председателем правительства Орловской области Андреем Клычковым.

По словам Любимова, взаимодействие с Орловской областью строится в рамках соглашения, которое было подписано в 2018 году. План мероприятий, подписанный на форуме предполагает укрепление и развитие торгово-экономических контактов, сотрудничества в научно-технической сфере, социальной, в области культуры и искусства.

План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами предполагает совместную работу в различных сферах деятельности, например, обмен официальными делегациями, обмен опытом работы по совершенствованию процесса оказания медпомощи, реализация продукции собственного производства рязанских и орловских предприятий.