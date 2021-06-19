Водитель автомобиля угрожал рязанке травматическим оружием

Жительница Рязани рассказала, что водитель легковушки чуть не сбил ее, а после угрожал оружием. Пост опубликовали в соцсетях.

Жительница Рязани рассказала, что водитель легковушки чуть не сбил ее, а после угрожал оружием. Пост опубликовали в соцсетях .

По словам рязанки, инцидент произошел в Московском районе в пятницу, 18 июня, в 20:05. Водитель едва не сбил женщину на пешеходном переходе.

«Далее он догнал меня и нецензурно выражался, после чего достал травматическое оружие, направил в мою сторону! Сказала ему, что слишком много свидетелей, и он уехал», — сообщается в посте.

Полиция прокомментировала инцидент.